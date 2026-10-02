Гузеева показала необычное фото с внучкой и дочерью
Super: новое фото Гузеевой с внучкой и дочерью сломало мозг поклонникам
Фото: [соцсети]
Заслуженная артистка России, 67-летняя ведущая телепроекта «Давай поженимся!» опубликовала редкий домашний снимок с дочерью и внучкой, пишет Super.
Актриса стала бабушкой в прошлом году — девочка родилась у ее 26-летней дочери Ольги Бухаровой. Семья долгое время не афишировала появление малышки, а сама Гузеева обычно не показывает внучку в социальных сетях.
На фотографии дочь артистки стоит у плиты, а маленькая внучка Ларисы Андреевны спряталась в широкой штанине мамы.
Фото: [соцсети]
«Мои девочки», — подписала публикацию Гузеева.
Подписчики восхитились снимком. Многие назвали его своеобразным квестом, потому что разглядеть ребенка на фотографии удалось не сразу.
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