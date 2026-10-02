Гузеева показала необычное фото с внучкой и дочерью

Актриса стала бабушкой в прошлом году — девочка родилась у ее 26-летней дочери Ольги Бухаровой. Семья долгое время не афишировала появление малышки, а сама Гузеева обычно не показывает внучку в социальных сетях.

На фотографии дочь артистки стоит у плиты, а маленькая внучка Ларисы Андреевны спряталась в широкой штанине мамы.

Фото: [ соцсети ]

«Мои девочки», — подписала публикацию Гузеева.

Подписчики восхитились снимком. Многие назвали его своеобразным квестом, потому что разглядеть ребенка на фотографии удалось не сразу.

Ранее актриса Зепюр Брутян показала трогательные семейные фото с трехлетним сыном.