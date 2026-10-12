«Улучшенная версия»: Костенко сравнила Тарасова с героем «Сумерек»

В одном из видеороликов она заявила, что замужем за улучшенной версией киногероя. Костенко провела параллель между своей подростковой влюбленностью в актера Роберта Паттинсона, исполнившего роль Эдварда, и нынешним браком. По ее словам, образ, который когда-то казался ей идеальным на экране, теперь она видит в реальном человеке.

Фильм «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик вышел в 2008 году и стал культовым для своего поколения. 17 сентября 2026 года картина вернулась на экраны. За две недели проката она собрала более ₽334 млн. Эти данные приводит ЕАИС Фонда кино. По кассовым сборам «Сумерки» превзошли все отечественные премьеры сентября.

Ранее сообщалось, что Анастасия Костенко едва не сорвала съемки шоу «Ставка на любовь».