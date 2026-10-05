Аделия Петросян высказалась о судействе на турнире в Грузии

Фигуристка Петросян о судействе на турнире в Грузии: «Все было объективно»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила «Матч ТВ» на вопрос о судействе на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

Петросян заняла второе место, набрав 204,16 балла. Она уступила эстонской спортсменке Нине Петрыкиной (205,94).

«Я считаю, что все было объективно. Я в принципе довольна, как меня оценили», — сказала Петросян.

Женское одиночное катание стало единственным видом на турнире, в котором не смогли победить хозяева соревнований. Российские СМИ отмечали, что судьи очень благосклонно оценивают грузинских фигуристов.

Россиянин Николай Угожаев признался, что судейство было очень строгим, но в женском катании это было меньше заметно, чем в других видах соревнований.

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