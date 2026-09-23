Хаматова отказалась от роли на русском языке

50-летняя актриса Чулпан Хаматова в беседе объяснила, почему не стала переносить на русский язык пьесу Эжена Ионеско «Бред».

В интервью с газетой New York Time (NYP) она призналась, что отказалась от гастролей с этой постановкой на русском языке в Европе, потому что не может сыграть героиню из-за потери тонких смысловых оттенков текста при переводе.

«Для меня это невозможно. Мне нужно создать другого персонажа, а это значит — поставить новый спектакль», — объяснила Хаматова.

Сейчас артистка участвует в англоязычном спектакле режиссера Игоря Голяка, премьера которого прошла в одном из театров Бруклина. В следующем году Чулпан вместе с 56-летней Юлией Ауг отправится в гастрольный тур по США — они представят спектакль «Исцеление» на русском языке.

После переезда в Латвию Хаматова начала играть на сцене Нового Рижского театра на латышском языке. Актриса призналась, что этот язык почти стал для нее семейным кодом — в поездках она иногда переходит на него в разговорах с дочерьми, чтобы окружающие не понимали, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская снова начала говорить на русском языке.