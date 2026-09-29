Звезда «Бригады» Екатерина Гусева вышла в свет с 27-летним сыном

50-летняя российская актриса Екатерина Гусева появилась на премьере нового фильма вместе с 27-летним сыном Алексеем, пишет Super. Артистка нечасто публикует совместные фотографии с детьми, поэтому ее появление с сыном привлекло внимание поклонников.

Фото: [ соцсети ]

Гусева опубликовала селфи с сыном, сидя в кресле в зале: сама она была в бежевом костюме, а сын — в голубой рубашке и синем жилете.

Подписчики отметили внешнее сходство Алексея с матерью, похвалили семью актрисы и обратили внимание на то, как повзрослел ее сын. Многие написали, что молодой человек унаследовал черты матери и выглядит очень стильно. Некоторые поклонники отметили, что Гусева выглядит счастливой рядом с сыном.

У Гусевой двое детей от бизнесмена Владимира Абашкина — сын Алексей и дочь Анна. Актриса редко делится личными моментами с поклонниками.

Ранее певица Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком.