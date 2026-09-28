Лакерник рассказал, как следует выдавать квоты российским фигуристам на ЧМ и ЧЕ

Лакерник назвал справедливый принцип определения квот россиянам на ЧМ и ЧЕ

Культура и спорт
Владислав Дикиджи

Фото: [Владислав Дикиджи/ФФККР]

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «Советским спортом» высказался о принципе выделения квот российским фигуристам на чемпионаты мира и Европы.

У россиян будет только по одной квоте в каждом из видов программы на чемпионатах мира и Европы. По мнению Лакерника, определить самого достойного кандидата можно только на чемпионате страны.

Он привел в пример ситуацию в мужском одиночном катании, где есть как минимум три примерно равных кандидата — Владислав Дикиджи, Петр Гуменник и Евгений Семененко. Спортсмены выступают на международных стартах. Один челленджер выиграл Дикиджи, другой — Семененко. Сравнить выступления спортсменов на разных стартах сложно, даже сопоставление баллов будет не совсем справедливо.

«Поэтому, на мой взгляд, решающий фактор — это личная борьба, личная встреча, которая будет в декабре», — сказал Лакерник.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 16 по 21 декабря в Челябинске.

Ранее олимпийский призер Александр Энберт заявил, что Евгений Семененко с его новыми программами может претендовать на победу на чемпионатах мира и Европы.

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