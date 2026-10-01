36-летней американке, устроившей стрельбу у дома Рианны, предъявили обвинение

36-летней американке Иванне Лизетт Ортис предъявили обвинение в покушении на убийство и в нападении с использованием оружия после стрельбы у дома Рианны, сообщает RadarOnline. В момент преступления 38-летняя певица, ее муж A$AP Rocky (Раким Майерс) и трое их детей находились дома. Никто не пострадал.

8 марта Ортис пересекла всю территорию США, чтобы добраться до дома певицы и рэпера. Она несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия у их дома. По данным правоохранителей, она стреляла по трейлеру, внутреннему дворику, соседнему дому и стенам детской комнаты, где дети находились вместе с няней.

Всего Ортис вменяют 10 тяжких преступлений, связанных с нападением с применением штурмового оружия, а также три эпизода стрельбы в жилое помещение. Некоторые из обвинений предполагают потенциальное пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался ограбить особняк Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе.