Первая отставка в РПЛ: «Родина» уволила испанского тренера

В Российской премьер-лиге (РПЛ) во время паузы на матчи сборных произошла первая тренерская отставка. Столичная «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса и пятерых его испанских помощников.

Заложник атакующего стиля

Хуан Диас пришел в «Родину» в сентябре прошлого года. Столичный клуб не слишком удачно начал турнир в Первой лиге, но с приходом испанца начал показывать яркий и, главное, приносящий результат футбол: клуб финишировал на первом месте и забил больше всех мячей.

В РПЛ испанец планировал играть примерно в тот же футбол и практически с тем же составом. Под занавес трансферного окна «Родина» сделала несколько толковых приобретений, но Диас практически не успел поработать с новичками.

За первые девять туров в РПЛ с «Родиной» совершенно точно не была скучно. В играх с участием москвичей было забито 32 мяча — в среднем 3,55 за матч. Правда, более двух третей голов (22) влетело в ворота «Родины».

Дебютант РПЛ лихо вылетал в контратаки, и впереди у «Родины» были достаточно качественные футболисты, способные создавать моменты. Но вот игра в обороне страдала.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

В итоге в девяти турах «Родина» набрала лишь пять очков и занимает предпоследнее место в РПЛ. В активе команды одна-единственная победа, зато над самим «Зенитом». Чемпионы страны слишком легкомысленно отнеслись к сопернику и получили во втором тайме дуплет от 20-летнего Артура Гарибяна.

«Даже немного жаль Хуана Диаса. За пару месяцев центр симпатичного проекта, улыбчивый мужик, который с испанской идеей красиво взял суровую ФНЛ и мыслил скорее об атаке, превратился в другого человека. РПЛ-реальность ломает тренерские души. В том числе испанские. Ну что сказать? Адаптируйтесь», — написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Потенциал команды

Возможно, Хуану Диасу удалось бы адаптировать «Родину» к РПЛ, если бы он сразу получил в свое распоряжение всех новичков. А так, перед началом турнира «Родину» пополнил только испанский полузащитник Икер Посо, ставший одним из лидеров команды.

Центральный защитник Микель Наде появился в команде только в конце августа, а его коллеги по линии обороны Дейвер Мачадо и известный по игре ЦСКА Родриго Бекао пришли еще позже. Известный форвард Герман Онугха в команде тоже совсем недавно.

Будущая судьба «Родины» будет зависеть от того, как новому тренеру удастся сформировать новую линию обороны и найти баланс в игре.

Фото: [ Йорди Рейна/ФК «Крылья Советов» ]

В принципе, квалифицированных игроков у московского клуба достаточно. Икер Посо показывает, какую выучку он получил в «Манчестер Сити», и полезен на всех участках поля (2+3 в 10 матчах). Правда, в восьмом туре испанец заработал неуместную трехматчевую дисквалификацию. В атаке хороши Артем Максименко и играющий на позиции десятки перуанец Йорди Рейна, есть еще несколько игроков с приличным опытом в РПЛ — Леон Мусаев, Андрей Егорычев, Солтмурад Бакаев. Интересных новичком спортивный блок клуба нашел и в оборону. Так, выступавший за «Тулузу», «Ланс» и «Нант» Мачадо забил в первом же матче.

Кто возглавит «Родину»

Временно исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Барсег Киракосян, ранее возглавлявший академию и дубль «Родины», помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

О готовности поработать с «Родиной» уже заявили два специалиста — недавно уволенный из «Енисея» Сергей Ташуев и мечтающий вернуться в Россию экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Александр Мостовой заявил, что он в «Родину» не пойдет.