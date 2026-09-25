«Мне сложно быть дисциплинированной»: стало известно, что мешает Маше Малиновской заниматься спортом

45-летняя телеведущая и блогер Маша Малиновская рассказала об отношении к питанию и спорту, пишет Super. Она призналась, что старается следить за рационом, но не может регулярно заниматься физическими упражнениями.

Малиновская объяснила, что ей сложно быть дисциплинированной из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Поэтому стараюсь правильно питаться», — сказала она.

Ранее Малиновская рассказывала, что весит 64,8 кг. Она признавалась, что пыталась сбросить вес и даже делилась прогрессом в личном блоге, но без физических нагрузок, отметила Маша, тело не менялось. По словам телеведущей, чтобы заняться спортом, ей нужно приложить немало усилий.

Ранее сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала, как похудела на 17 кг, но столкнулась с новой проблемой в виде «висящей» груди.