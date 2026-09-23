«Люблю тебя бесконечно»: Хмельницкая трогательно поздравила дочь от Кеосаяна с 32-летием

Teleprogramma.org: Хмельницкая обратилась к дочери от Кеосаяна в день рождения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летняя российская актриса Алена Хмельницкая поздравила старшую дочь Александру с днем рождения, сообщает Teleprogramma.org. 21 сентября ей исполнилось 32 года.

Артистка опубликовала в личном блоге видео, на котором Александра едет в машине и исполняет песню собственного сочинения. В подписи к ролику Хмельницкая назвала дочь любимой Сашулькой и поблагодарила ее за то, что она есть в ее жизни.

«Будь очень-очень счастлива! Люблю тебя бесконечно! И я рядом. Всегда», — обратилась актриса.

Поклонники восхитились Александрой и отметили, что девушка унаследовала красоту от мамы. Александра занимается музыкой, но не делится подробностями личной жизни. Она дважды становилась мамой: в 2024 году у нее родился сын, а в январе 2026-го — дочь.

Хмельницкая признавалась, что с рождением внуков у нее прибавилось энергии, и она старается проводить с ними как можно больше времени.

У Хмельницкой и покойного телеведущего Тиграна Кеосаяна, с которым они развелись в 2014-м году, есть младшая дочь Ксения. Кеосаян умер в сентябре 2025-го после нескольких месяцев комы.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян раскрыла правду о смерти Тиграна Кеосаяна.

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