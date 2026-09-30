Стало известно, кто повредил газон в Казани перед матчем сборных России и Ирана

Накануне сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2:0. Игра прошла на «Казань Арене», комментаторы и участники матча отмечали неважное качество газона. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что поле в Казани испортили лучники.

Дело в том, что с 14 по 18 сентября на стадионе проходили соревнования по стрельбе из лука, в которых участвовало порядка 600 спортсменов. В течение нескольких дней сотни людей бродили по полю, порядком вытоптав газон. Хотя до матча сборных оставалось полторы недели, а погода стояла отличная, агрономы не успели должным образом восстановить поле.

При этом плохое качество газона не помешало капитану российской сборной Александру Головину мастерски забить два мяча.

Ранее комментатор Александр Елагин заявил, что сборная России выбрала неправильный курс. Он считает, что в отсутствии официальных матчей нужно было наигрывать исключительно молодых игроков.