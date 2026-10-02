Кожевников сравнил пресс-конференции Разина и Бориса Ротенберга

Кожевников о пресс-конференциях Разина: «Главное, чтобы не оскорблял никого»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Металлург»]

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Матч ТВ» высказался о пресс-конференциях главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Недавно Разин грубо высказался о публикациях в СМИ о его конфликте с нападающим Владимиром Ткачевым.

По мнению собеседника портала, на резкую реакцию Разина зачастую провоцируют журналисты, которые задают не слишком умные и все время повторяющиеся вопросы.

«Иногда и он, конечно, журналистов выносит. Но он хотя бы делает все эти пресс‑конференции живыми. У него всегда полный зал, интерес к его конференциям большой. Дай бог, чтобы так и было. Главное, чтобы не оскорблял никого», — сказал Кожевников.

Он также сравнил Разина с Борисом Ротенбергом, чьи пресс-конференции в бытность его главным тренером СКА также всегда вызывали повышенный интерес прессы.

Ранее стало известно, что «Сибирь» и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт.

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