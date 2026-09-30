Игнашевич считает, что форварды «Спартака» сильнее Криштиану Роналду

Сергей Игнашевич: форварды «Спартака» Даку и Угальде сильнее Криштиану Роналду

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Известный российский футболист и тренер Сергей Игнашевич в эфире Okko оценил перспективы знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду заиграть в московском «Спартаке».

Португалец мечтает достичь отметки в тысячу голов за карьеру (сейчас у него 978), и Игнашевичу чисто гипотетически предложили найти для Криша российскую команду, чтобы он мог добить свою тысячу.

Специалист заявил, что Роналду не сможет вписаться в состав «Спартака», потому что у красно-белых уже есть два сильных нападающих — Манфред Угальде и Мирлинд Даку.

«Правда ли я думаю, что Даку и Угальде сейчас сильнее Криштиану Роналду? Даку — да. Угальде — тоже. Вы считаете, что он сыграет 90 минут за „Спартак“ на высоком уровне? Нет, конечно», — сказал Игнашевич.

Ранее тренер «Спартака» Вадим Романов отметил, что разноплановые Угальде и Даку хорошо дополняют друг друга.

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