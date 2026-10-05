«Прекрасно понимаем, где проходит турнир»: почему российские фигуристы остались без золота в Батуми

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на челленджере Trialeti Trophy — четыре серебряные и две бронзовые. За два года существования этого турнира семь из восьми возможных золотых медалей выиграли хозяева соревнований, грузинские фигуристы. В этом году особенно много говорили о судействе на турнире в Батуми.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, которая комментировала Trialeti Trophy на Okko, подвела итог: «Все мы прекрасно понимаем, где проходит турнир». Портал «Подмосковье сегодня» оценивает выступления российских фигуристов на фоне возмущения судейством.

Новая Аделия Петросян

Женское одиночное катание оказалось единственным видом, где у грузинских фигуристов не случилось золота. Победила эстонка Нина Петрыкина. В произвольной программе двукратная чемпионка сорвала четверной сальхов и упала с тройного риттбергера, но сохранила первое место, которая она занимала после короткой программы.

Россиянка Анна Фролова и представляющая Грузию Анастасия Губанова тоже наошибались. В итоге Анастасия вылетела из тройки призеров, а Анна опустилась на третье место. Та же позиция у нее была и на Kinoshita Group Cup, но в Батуми баллы оказались похуже — 203,21 против 207,86.

Фото: [ ФФККР ]

Аделия Петросян после короткой шла четвертой и проигрывала Петрыкиной более шести баллов. Участница Олимпийских игр произвольную откатала уверенно, но для победы ей не хватило 1,78 балла. Пока ее программам не хватает сложности. Новый тренер фигуристки Инна Гончаренко заявила, что работа над элементами ультра-си еще впереди, а сейчас важнее, чтобы Аделия снова поверила в себя.

Действительно, странно было бы требовать от Петросян самых высоких результатов прямо сейчас — после смены тренера, скомканного межсезонья и только-только разученных новых программ. Фигуристка призналась, что вообще думала пропустить этот соревновательный сезон, но ее мотивировало возвращение россиян на международные соревнования.

Галлямов расхохотался после оценок судей

Фото: [ кадр из телетрансляции Okko ]

Титулованная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов вернулась на международные соревнования впервые после Олимпиады-2022. Теперь олимпийским призерам, чемпионам мира и Европы приходится все доказывать заново.

Увидев оценки после произвольной программы Галлямов саркастически рассмеялся — 206,31 балла в сумме: этого оказалось достаточно для второго места в Батуми, но слишком мало для самих фигуристов, которые такие оценки получали, лет семь назад, когда только выходили на взрослый уровень.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии победили заслуженно. Эта пара сейчас на виду — чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира и Олимпийских игр. Обыграть их с кондачка было практически невозможно. Но для того российские фигуристы и участвуют в челленджерах, чтобы заново познакомить с собой зрителей и, главное, судей, а также заработать рейтинговые очки. Хотя итоговое отставание Мишиной и Галлямова от победителей в девять с половиной баллов — это и правда смешно.

Угожаев: «Судейство получилось пипец каким строгим»

Фото: [ ФФККР ]

В мужском одиночном катании Россию представляли Николай Угожаев и Матвей Ветлугин — второе и четвертое место. Дебютировавший на международных соревнованиях на взрослом уровне Угожаев второму месту обрадовался, а вот невысоким баллам удивился — 236,41 балла в сумме и гигантское отставание от победителя Ники Эгадзе в 26 баллов.

«Судейство получилось пипец каким строгим. Вот такого я даже не ожидал. Мы с Матвеем общались по этому поводу. Он тоже офигел. Наши пары, танцы тоже схватили это. Девочки поменьше, а вот пары, танцы — да», — признался фигурист.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что россиянам сильно занизили оценки за компоненты. Больше за них получил не только чемпион Европы Ника Эгадзе, откатавший произвольную программу с падением, он и эстонец Михаил Селевко, ставший в итоге третьим.

Стоит ли приезжать в Грузию

Фото: [ ФФККР ]

В соревнованиях танцевальных дуэтов победу одержали представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, россияне Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано заняли второе место, проиграв 30 баллов.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известный спортивный журналист Елена Вайцеховская считает, что и в этом виде программы судьи сильно завысили баллы хозяевам соревнований. Хотя необходимости в этом не было — Дэвис и Смолкин победили бы и без их «помощи».

«Искусственное завышение оценок порождает неприятный вопрос: зачем это было нужно? Чтобы показать миру, будто местные фигуристы настолько хороши, что все прочие лишь прах у их ног? Понятно, что это не так. Все это может вызвать у большинства участников лишь одно желание — больше никогда не приезжать на турниры в Грузию», — написала Вайцеховская в колонке в RT.

Что будет с поездкой россиян на турнир Батуми в будущем, загадывать нет смысла. Но в нынешней ситуации участие отечественных фигуристов в Trialeti Trophy точно не было бесполезным, даже со всеми судейскими издержками.