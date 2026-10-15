«Авангард» с канадским тренером Ги Буше опустился на последнее место в Восточной конференции КХЛ

Один из самых авторитетных клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» по итогам игрового дня 14 октября опустился на последнее место в Восточной конференции.

Это произошло после того, как челябинский «Трактор» обыграл «Шанхай Дрэгонс» (6:2) и опередил омичей в турнирной таблице. На данный момент у «Авангарда» 12 очков в 13 матчах. Сибиряки занимают предпоследнее место по количеству заброшенных шайб во всей лиге (22), меньше только у ХК «Сочи» (19).

«Авангард» выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году, а в минувшем сезоне вошел в четверку лучших команд КХЛ, в упорнейшей борьбе уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву», будущему обладателю трофея. До начала сезона команду Ги Буше называли одним из главных фаворитов турнира.

Одной из главных причин неудач «Авангарда» на старте стало большое количество травмированных хоккеистов.