«Люди часто наступают на одни и те же грабли»: Боня ответила Сысоевой на обвинения в кибербуллинге

Конфликт между Викторией Боней и Надеждой Сысоевой, который начался во время съемок шоу «Выжить в Дубае» в 2024 году, спустя два года получил продолжение: блогеры вновь обменялись колкостями в соцсетях.

Накануне команда Сысоевой обвинила Боню в «откровенном кибербуллинге» и заявила, что в ее адрес якобы заказывали ботов и негативные комментарии. Сама же Виктория в интервью Super отвергла обвинения, отметив, что не собирается вступать в новый публичный конфликт.

«Неужели настолько сложно допустить, что люди могут самостоятельно сформировать свое мнение, посмотреть выпуски и сделать собственные выводы? Не каждый негативный комментарий — бот. Иногда это просто реакция аудитории на увиденное», — сказала телеведущая.

В основе конфликта лежат события двухлетней давности. По версии Сысоевой, она отказалась жить с Боней в одной палатке из-за репутации телеведущей и ее сотрудничества с мошенническими брендами одежды, которые Виктория якобы демонстрировала на одной из красных дорожек.

Боня представила другую версию: по ее словам, бывшая участница Comedy Club тогда объясняла отказ спать вместе в палатке иначе — тем, что хотела вступить в интимную связь с другим участником проекта.

По словам Виктории, конфликт усилился после того, как Сысоева сблизилась с Оксаной Самойловой и Джиганом на проекте: в общении с другими участниками появились высокомерие, насмешки и хамство, а Боня обозначила личные границы.

Фото: [ соцсети ]

Отдельно Боня затронула тему смерти матери Сысоевой. Сторона Надежды обвиняла ее в публикации переписки и попытке использовать личную трагедию ради хайпа. Боня заявила, что не знала о необходимости сохранять конфиденциальность информации о смерти матери Сысоевой, не имела намерения причинить боль.

Более того, телеведущая принесла извинения, если ее публикация задела Надежду. Также Боня сказала, что именно Сысоева первой начала говорить об утрате в контексте их конфликта.

Виктория Боня обратила внимание на противоречие в последней версии Сысоевой о начале конфликта: сначала та говорит, что до проекта у них были хорошие отношения, а затем утверждает, что репутация Бони мешала ей общаться с ней.

Ранее Надежда Сысоева рассказала о планах на ребенка и свадьбу с 26-летним избранником.