На 92-м году жизни умер Игорь Абрамов, сыгравший с Михалковым в «Униженных и оскорбленных»

Заслуженный работник культуры России Игорь Абрамов умер на 92-м году жизни, сообщило VOICE со ссылкой на Омский областной театр юных зрителей. Артист сыграл вместе с Никитой Михалковым и Настасьей Кински в легендарной кинокартине «Униженные и оскорбленные».

Абрамов родился 18 июня 1935 года в китайском Харбине. В школьные годы занимался в драматическом кружке школы № 1 Харбина. В 1953 году стал профессиональным драматическим артистом Молодежной концертной труппы Народного любительского театра Харбина.

Игорь Владимирович также служил в Минусинском драматическом театре и Ташкентском ТЮЗе. С 1958 по 2014 годы был актером Омского театра для детей и молодежи и заведующим труппой театра. Сыграл около 200 ролей в спектаклях детского и взрослого репертуара.

В 1990 году Абрамов снялся в фильме «Униженные и оскорбленные» вместе с Кински, Михалковым, Александром Абдуловым, Виктором Раковым и другими актерами. В 2003 году сыграл академика Чазова в ленте «Черная метка».

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