Венгерский футбольный клуб «пристроил» бездомных животных: включил в заявку 11 собак

Венгерский клуб «Залаэгерсег» включил в заявку 11 бездомных собак

Культура и спорт

Фото: [ФК «Залаэгерсег»]

Венгерский футбольный клуб «Залаэгерсег» опубликовал в соцсетях состав команды на следующий матч чемпионата страны против «Ньиредьхазы». В нем вместо футболистов оказалось 11 бездомных собак.

Пресс-служба клуба пояснила, что этой акцией они хотят обратить внимание на проблему с беспризорными животными. Клуб решил помочь бездомным собакам в обретении нового дома.

Матч «Залаэгерсег» — «Ньиредьхаза» пройдет в воскресенье, 11 октября. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Залаэгерсег» занимает предпоследнее место с шестью очками после восьми туров. «Ньиредьхаза» располагается строчкой выше с восемью баллами.

Ранее стало известно, что французский ПСЖ собирается провести следующий матч чемпионата страны в экспериментальном составе.

Читайте также

«Динамо» рассталось с полузащитником сборной Грузии

«Динамо» рассталось с полузащитником сборной Грузии

Холанд хочет судиться с норвежской авиакомпанией, использовавшей его узнаваемую прическу для рекламы

Холанд хочет судиться с норвежской авиакомпанией, использовавшей его узнаваемую прическу для рекламы

Популярный теледоктор Мясников впервые показал на ТВ внебрачную дочь

Популярный теледоктор Мясников впервые показал на ТВ внебрачную дочь

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

«Это уголовная ответственность»: юрист Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Соседов

«Это уголовная ответственность»: юрист Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Соседов

В «Коламбусе» высказались по поводу будущего форварда Марченко

В «Коламбусе» высказались по поводу будущего форварда Марченко

Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

Дату выхода P. Diddy из тюрьмы снова перенесли

Дату выхода P. Diddy из тюрьмы снова перенесли

Зумеры бегут от современной музыки: критик заявил, что молодежь променяла кальянный рэп на искренность

Зумеры бегут от современной музыки: критик заявил, что молодежь променяла кальянный рэп на искренность

Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Шамиль Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты меняют гражданство

Шамиль Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты меняют гражданство

Олимпийский чемпион Гусев будет выступать за ХК «Сочи»

Олимпийский чемпион Гусев будет выступать за ХК «Сочи»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное