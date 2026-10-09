Венгерский футбольный клуб «пристроил» бездомных животных: включил в заявку 11 собак

Венгерский футбольный клуб «Залаэгерсег» опубликовал в соцсетях состав команды на следующий матч чемпионата страны против «Ньиредьхазы». В нем вместо футболистов оказалось 11 бездомных собак.

Пресс-служба клуба пояснила, что этой акцией они хотят обратить внимание на проблему с беспризорными животными. Клуб решил помочь бездомным собакам в обретении нового дома.

Матч «Залаэгерсег» — «Ньиредьхаза» пройдет в воскресенье, 11 октября. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Залаэгерсег» занимает предпоследнее место с шестью очками после восьми туров. «Ньиредьхаза» располагается строчкой выше с восемью баллами.

Ранее стало известно, что французский ПСЖ собирается провести следующий матч чемпионата страны в экспериментальном составе.