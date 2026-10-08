Новый агент не нашел Никишину клуб в НХЛ: защитник может вернуться в СКА

Российский защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин, находящийся без контракта, может вернуться в СКА, сообщает «Сила спорта».

По окончании прошлого сезона 25-летний хоккеист получил статус ограниченно свободного контракта. Сообщалось, что Никишин рассчитывает на контракт в районе $9 млн в год, «Каролина» сочла такие претензии слишком завышенными.

В сентябре Никишин сменил агента. Им стал Пол Теофанос, ведущий, в частности дела, Кирилла Капризова и Артемия Панарина, но и ему не удалось пока найти вариант обмена в другой клуб.

Никишин провел 81 матч в регулярном чемпионате 2025/26, набрав 33 (11+22) очка. В составе «Каролины» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что тяжелую травму получил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. Российский хоккеист пропустит весь сезон, успев сыграть в нем лишь три матча.