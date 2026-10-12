В РПЛ оценили борьбу пяти клубов за лидерство в лиге

Глава РПЛ Алаев назвал исполнением мечты ситуацию в турнирной таблице

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал для «Матч ТВ» ситуацию, когда за победу в чемпионате борются сразу пять клубов.

После 10 туров лидирующая пятерка уместилась в расстояние в два очка. Возглавляют турнирную таблицу «Динамо» и ЦСКА (по 22), «Зенит» и «Краснодар» (по 21), «Спартак» (20).

«Это моя мечта. Это то, что мы всегда хотели видеть в нашем чемпионате. И еще до старта сезона я предполагал, что конкуренция будет высочайшей», — сказал Алаев.

Глава РПЛ выразил надежду, что упорная борьба за победу в чемпионате сохранится до последних туров.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал трех претендентов на чемпионство, не включив в их число «Динамо» и ЦСКА.

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