В РПЛ оценили борьбу пяти клубов за лидерство в лиге
Глава РПЛ Алаев назвал исполнением мечты ситуацию в турнирной таблице
Фото: [ФК «Зенит»]
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал для «Матч ТВ» ситуацию, когда за победу в чемпионате борются сразу пять клубов.
После 10 туров лидирующая пятерка уместилась в расстояние в два очка. Возглавляют турнирную таблицу «Динамо» и ЦСКА (по 22), «Зенит» и «Краснодар» (по 21), «Спартак» (20).
«Это моя мечта. Это то, что мы всегда хотели видеть в нашем чемпионате. И еще до старта сезона я предполагал, что конкуренция будет высочайшей», — сказал Алаев.
Глава РПЛ выразил надежду, что упорная борьба за победу в чемпионате сохранится до последних туров.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал трех претендентов на чемпионство, не включив в их число «Динамо» и ЦСКА.