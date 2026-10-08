«Слежу за уровнем стресса»: Полина Диброва раскрыла секрет похудения

Модель описала в личном блоге, из чего складывается ее забота о себе, а также устроила себе полноценный день здоровья и красоты.

Сейчас Полина проходит длительное стоматологическое лечение: в этот раз ей предстояло поменять капы и установить имплант. Диброва призналась, что с возрастом походы к дантисту даются ей сложнее, чем раньше. После стоматолога модель направилась к косметологу — на процедуру биоревитализации. После нее Диброва рассказала, как поддерживает форму, и заявила, что не использует популярные препараты для снижения веса.

«Я делаю массаж — ручной и аппаратный, слежу за питанием, слежу за уровнем стресса, занимаюсь спортом, много гуляю», — рассказала Полина.

У Дибровой трое сыновей от телеведущего. С ним она развелась осенью прошлого года и ушла к бизнесмену Роману Товстику, который, в свою очередь ушел от жены Елены, родившей ему шестерых детей.

Ранее сообщалось, что в суде прошло предварительное слушание по делу между Елены Товстик и Полины Дибровой.