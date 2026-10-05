«Братец Иванушка и сестрица Аленушка»: муж Королевой порадовал поклонников забавным семейным снимком

Super: Глушко сравнил себя и Королеву с братцем Иванушкой и сестрицей Аленушкой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

56-летний танцор Сергей Глушко, также известный как Тарзан, опубликовал редкий совместный снимок из лифта с женой, 53-летней певицей Наташей Королевой, сообщает Super.

На фото артистка позирует в повседневной одежде: дутом жилете, лавандовом спортивном костюме и платке, повязанном на голову. Сергей, одетый в ярко-красный пуховик, их фотографирует.

Фото: [соцсети]

«Братец Иванушка и сестрица Аленушка», — подписал фото Сергей.

Подписчики восторженно отреагировали на снимок, оставив много лайков и теплых комментариев.

Королева и Тарзан состоят в браке уже 22 года. Артисты сыграли свадьбу в августе 2003-года в Петербурге. Для певицы этот брак стал вторым — ранее она была замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым. В феврале 2002 года у Наташи и Сергея родился сын Архип.

Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали Тарзана за внешний вид.

Актуально

Читайте также

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

«Неухоженный и уставший»: принца Гарри раскритиковали за визит в британскую школу

«Неухоженный и уставший»: принца Гарри раскритиковали за визит в британскую школу

«За ним стоят люди, которые его покрывают»: Собчак сделала заявление о Джигане после откровений Самойловой

«За ним стоят люди, которые его покрывают»: Собчак сделала заявление о Джигане после откровений Самойловой

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

Мать Сергея Соседова рассказала, где его похоронят

Мать Сергея Соседова рассказала, где его похоронят

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

«Это лишь вопрос времени»: Катя Гордон уверена в примирении с Лерой Кудрявцевой

«Это лишь вопрос времени»: Катя Гордон уверена в примирении с Лерой Кудрявцевой

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Скандал с Джиганом: зачем артист устроил «Голодные игры» для персонала

Скандал с Джиганом: зачем артист устроил «Голодные игры» для персонала

Добавьте mosregtoday.ru в избранное