«Братец Иванушка и сестрица Аленушка»: муж Королевой порадовал поклонников забавным семейным снимком

56-летний танцор Сергей Глушко, также известный как Тарзан, опубликовал редкий совместный снимок из лифта с женой, 53-летней певицей Наташей Королевой, сообщает Super.

На фото артистка позирует в повседневной одежде: дутом жилете, лавандовом спортивном костюме и платке, повязанном на голову. Сергей, одетый в ярко-красный пуховик, их фотографирует.

Фото: [ соцсети ]

«Братец Иванушка и сестрица Аленушка», — подписал фото Сергей.

Подписчики восторженно отреагировали на снимок, оставив много лайков и теплых комментариев.

Королева и Тарзан состоят в браке уже 22 года. Артисты сыграли свадьбу в августе 2003-года в Петербурге. Для певицы этот брак стал вторым — ранее она была замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым. В феврале 2002 года у Наташи и Сергея родился сын Архип.

Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали Тарзана за внешний вид.