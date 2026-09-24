Перестройка, отсутствие баланса и травмы: почему провалились на старте КХЛ «Автомобилист», «Трактор» и «Авангард»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) большинство команд сыграли по 7-8 матчей. Обращает на себя внимание необычный вид турнирной таблицы Восточной конференции, где в нижней части оказались сразу три клуба, обычно ведущие борьбу за самые высокие места.

«Автомобилист» и «Авангард» идут на сериях из трех поражений подряд (по 6 очков после семи игр, шестое и восьмое места соответственно), «Трактор» и вовсе занимает последнее, 11-е место на Востоке. Челябинцы одержали две победы в шести матчах, причем, что символично, обыграли как раз екатеринбуржцев и омичей.

У каждой из команд свои причины неудачного старта. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, почему провалились топ-клубы Востока.

«Автомобилист»

Фото: [ ХК «Автомобилист» ]

У клуба из столицы Урала добротный состав. Ушли сильные легионеры Рид Буше, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, но и пополнение пришло не менее звездное — Александр Барабанов, Адам Ружичка, Александр Кадейкин, Антон Слепышев. Команду возглавил опытный тренер Алексей Кудашов.

Некоторые эксперты считают, что именно назначение Кудашова стало причиной стартовых неудач, вспоминая, что московское «Динамо» под его руководством традиционно тяжело разгонялось в начале турнирной дистанции. Задача Кудашова — создать боеспособный коллектив, который наконец-то будет всерьез претендовать на Кубок Гагарина, а не рвать всех на старте.

В целом «Автомобилист» выглядит неплохо, структура игры, которую требует от хоккеистов тренер, начинает просматриваться. Екатеринбуржцы могут посетовать на невезение, слабую реализацию и потерю концентрации в ключевых эпизодах. «Автомобилист» пропустил 21 шайбу, по три в среднем за игру — на Востоке более дырявая оборона только у «Сибири» (24).

«Пропускаем такие голы, что детский сад. Пока от это не избавимся, будем кувыркаться. Нужно уделять внимание в обороне, чтобы не пропускать», — сказал Кудашов после матча с «Шанхай Дрэгонс» (2:3).

Специалист признал, что «Автомобилист» пока далек от той игры, которую он хотел бы видеть

«Авангард»

Фото: [ ХК «Авангард» ]

Омский клуб перед началом сезона усилился рекордсменом КХЛ Джошем Ливо, обладателем Кубка Стэнли Седриком Пакеттом, вернувшимися из-за океана голкипером Иваном Просветовым и форвардом Егором Афанасьевым.

Но в начале сезона сибиряки столкнулись с огромным количеством травм, причем приходится обходиться без важнейших игроков команды. В лазарете находятся защитники Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков, Максим Лажуа, форварды Майкл Маклауд, Седрик Пакетт, Наиль Якупов, Александр Волков, Николай Прохоркин, Павел Леука. Хуже всего, что в ближайшие недели могут вернуться только трое — Пакетт, Волков и Прохоркин, а, скажем, короля вбрасываний Маклауда можно ждать не раньше ноября. На долгий срок выбыл и лучший защитник КХЛ Шарипзянов.

Понятно, что со временем «Авангард» поднимется наверх, когда все травмированные вернутся в строй, — уж очень мощный состав у команды. Но пока игра омичей разочаровывает: из-за короткой скамейки «Авангард» не может показывать интенсивный хоккей на протяжении всей встречи.

«Самое простое сейчас — отвернуться от команды и сказать, какие все плохие… Но омские болельщики и болельщики «Авангарда» по всей стране и миру всегда рядом с командой. Особенно в такие периоды, когда все против нас! Команда бьется, равнодушных в команде нет! На данный момент обстоятельства чуточку сильнее нас, но мы через это пройдем!» — обратился к болельщикам капитан команды Шарипзянов.

«Трактор»

Фото: [ ХК «Трактор» ]

Самое непростое положение у «Трактора». Заметно изменился состав, пришел новый тренер — канадец Скотт Гордон, которому самому требуется адаптация к КХЛ. Получили травмы Сергей Телегин, Степан Горбунов и Виталий Кравцов. Последний, один из лидеров команды, еще и открыто конфликтует с руководством клуба, и его будущее в «Тракторе» под вопросом.

Нападающий в межсезонье получил травму ахилла и выбыл до февраля. Клуб предложил пересмотреть условия контракта, Кравцов не согласился и требует обмена в другой клуб. Интерес к экс-форварду «Рейнджерс» уже проявлял «Авангард».

Челябинцы подписали забивного Нэйтана Легаре из системы «Нью-Джерси», но в целом трансферную кампанию, есть такое ощущение, провели не так, как им хотелось бы. В результате уже по ходу объявили курс на развитие молодежи. Вряд ли это то, на что подписывался Гордон.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин считает, что у команды пока нет стержня, она не умеет терпеть, поэтому теряет очки. «Трактору» тяжело даются заброшенные шайбы — всего 10 в шести матчах, меньше всех на Востоке. Хорошо, что еще подтаскивает норвежский голкипер-новичок Хенрик Хаукеланн — в матче с «Авангардом» (2:1) он был признан лучшим игроком.