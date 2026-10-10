Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате

Российские юниоры оккупировали весь пьедестал на «Мемориале Дениса Тена»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

На турнире по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате российские юниоры заняли три первых места.

Россияне захватили лидерство после короткой программы, и хотя в произвольной ни у кого из них не обошлось без недочетов, они расположились на пьедестале в том же порядке, что и после первого дня соревнований.

Победителем с убедительным отрывом стал Арсений Федотов, в короткой установивший мировой рекорд для юниоров. Общая сумма за две программы составила 251,68 балла. Серебро завоевал Алексей Чмиль (204,10), немного отстал от него Глеб Ковтун (201,53). Ближайшим к россиянам был представитель хозяев Артур Смагулов, отставший от Ковтуна на 13 баллов.

Ранее победительницей «Мемориала Дениса Тена» в женском одиночном катании стала серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.

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