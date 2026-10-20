Без ограничений и с реабилитацией: как метание ножа помогает ветеранам СВО в Красногорске

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

В Красногорске для ветеранов СВО работает секция спортивного метания ножа — ее открыли по инициативе самих участников спецоперации. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По словам руководителя секции, ветерана СВО Андрея Зотова, этот вид спорта не имеет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки: он подходит в том числе людям с инвалидностью и помогает в реабилитации, способствуя развитию физических возможностей.

Секция действует при поддержке Администрации Красногорска и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Занятия проводят в спортивно‑оздоровительном комплексе «Петрово‑Дальнее» дважды в неделю — по вторникам и субботам с 12:00 до 14:00. Участие для ветеранов СВО бесплатное.

Сейчас спортсмены организуют мастер‑классы для детей и выступают на соревнованиях, где регулярно занимают высокие места. В перспективе планируется открыть отдельную детскую секцию.

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Красногорск

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