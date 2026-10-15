Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

41-летний Илья Яббаров, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и экс-возлюбленный 29-летней Алены Рапунцель (Савкиной) обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой помощи, передает Super.

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Деньги необходимы на лечение Алены, у которой летом диагностировали рак четвертой стадии. По словам Яббарова, сейчас требуется около ₽200 тысяч на медицинское обследование, но в дальнейшем суммы могут оказаться значительно больше.

«Если есть такие донаторы, я лично прошу, у кого есть уважение ко мне, ребят, надо помочь», — обратился к поклонникам Яббаров.

Накануне Илья уже заявлял о готовности продать собственный дом, чтобы поддержать Рапунцель в этот трудный период. При этом Яббаров подчеркнул, что не собирается превращать ситуацию со здоровьем бывшей возлюбленной в публичное шоу.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Ольга Солнце выступила с поддержкой Алены Рапунцель.