Гагарина объяснила, почему решила отказаться от алкоголя навсегда

Super: 39-летняя Полина Гагарина заявила, что полностью отказалась от алкоголя

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя российская певица Полина Гагарина заявила, что полностью исключила алкоголь из своей жизни, передает Super. Артистка отметила, что приняла такое решение из-за тяжелой реакции организма на алкогольные напитки.

Гагарина объяснила, что не любит измененное сознание и сталкивается с проблемами с ЖКТ из-за алкоголя. Певица подчеркнула, что никогда не употребляет алкоголь перед концертом, поскольку это может негативно сказаться на ее состоянии.

«Какие-то эксперименты, возможно, только на отдыхе. Может чуть-чуть, и то сразу, в лучшем случае это час сна, в худшем — опять плохо. Тошнит и так далее», — призналась исполнительница хита «Спектакль окончен».

Гагарина активно занимается спортом и регулярно делится результатами тренировок. В сентябре она рассказала о новом увлечении — силовых тренировках с гирей. Певица также часто принимает участие в спортивных фестивалях.

Ранее актриса Светлана Пермякова призналась, что полностью отказалась от алкоголя.

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