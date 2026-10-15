«Сильная и независимая женщина»: Мадонна трогательно поздравила дочь с 30-летием

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, отметила 30-летие 15 октября. По этому случаю 67-летняя певица опубликовала в социальных сетях подборку архивных снимков, пишет Super. В нее вошли как черно-белые кадры младенчества, так и глянцевые фотографии со съемок.

В поздравлении Мадонна призналась, что появление Лурдес навсегда изменило ее жизнь и научило по-настоящему любить.

«Моя прекрасная, бесстрашная и абсолютно уникальная Лола! С 30-летием тебя! Мне кажется, что только вчера я впервые держала тебя на руках в больнице, а сегодня ты уже взрослая, сильная и независимая женщина, которая покоряет этот мир», — написала певица.

Всего у Мадонны шестеро детей — двое биологических и четверо приемных. Старшая дочь Лурдес Леон родилась 14 октября 1996 года от кубинского фитнес-тренера и актера Карлоса Леона, с которым певица встречалась в 1994-1997 годах.

Сын Рокко Ричи появился на свет 11 августа 2000 года в браке с британским режиссером Гаем Ричи. Остальные дети были усыновлены в Малави.

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