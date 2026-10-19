Не стало 39-летней звезды «Бунтаря» Луи Бланко

VOICE: от рака кишечника умерла бразильская актриса и певица Луа Бланко

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Бразильская актриса и певица Луа Бланко скончалась 18 октября в Рио-де-Жанейро. Ей было 39 лет, сообщил VOICE. Причиной смерти стал рак кишечника.

Брат Луи, актер Даниэль Бланко в личном блоге написал, что в последние месяцы жизни сестра была окружена любовью родных и друзей. Прощание с актрисой состоится 19 октября в мемориальном комплексе Карму в Рио-де-Жанейро.

Луа Бланко родилась 5 марта 1987 года в Сан-Паулу. В 2004 году вместе с братьями и сестрами она выпустила рождественский альбом «Семья Бланко — Рождество». Через два года поступила в Папский католический университет Рио-де-Жанейро. Там она стала солисткой группы «Цветок слезы» и писала песни.

Актерскую карьеру Луа начала в 2008 году с роли в теленовелле «Три сестры». Затем последовали работы в популярных сериалах: «Бунтарь», «Смертный грех», «Сила желания», «Турбулентность». Личная жизнь актрисы была связана с музыкантом и актером Леандро Соаресом. Они состояли в отношениях десять лет.

Ранее стало известно о смерти звезды бразильского шоу «Голос» Карины Зевиани.

Актуально

Читайте также

Команда экс-участницы Comedy Club Сысоевой раскрыла причины конфликта с Боней в шоу «Выжить в Дубае»

Команда экс-участницы Comedy Club Сысоевой раскрыла причины конфликта с Боней в шоу «Выжить в Дубае»

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

Звезда сериала «Сваты» Артемьева призналась, что может «рявкнуть» на навязчивых фанатов

Звезда сериала «Сваты» Артемьева призналась, что может «рявкнуть» на навязчивых фанатов

Потерянную в 1977-м деталь вернули памятнику Горькому в Электростали

Потерянную в 1977-м деталь вернули памятнику Горькому в Электростали

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

В парке Талдомского округа прошел костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал»

В парке Талдомского округа прошел костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал»

Синди Кроуфорд сделала заявление после смерти сына

Синди Кроуфорд сделала заявление после смерти сына

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

Добавьте mosregtoday.ru в избранное