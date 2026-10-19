Не стало 39-летней звезды «Бунтаря» Луи Бланко

Бразильская актриса и певица Луа Бланко скончалась 18 октября в Рио-де-Жанейро. Ей было 39 лет, сообщил VOICE. Причиной смерти стал рак кишечника.

Брат Луи, актер Даниэль Бланко в личном блоге написал, что в последние месяцы жизни сестра была окружена любовью родных и друзей. Прощание с актрисой состоится 19 октября в мемориальном комплексе Карму в Рио-де-Жанейро.

Луа Бланко родилась 5 марта 1987 года в Сан-Паулу. В 2004 году вместе с братьями и сестрами она выпустила рождественский альбом «Семья Бланко — Рождество». Через два года поступила в Папский католический университет Рио-де-Жанейро. Там она стала солисткой группы «Цветок слезы» и писала песни.

Актерскую карьеру Луа начала в 2008 году с роли в теленовелле «Три сестры». Затем последовали работы в популярных сериалах: «Бунтарь», «Смертный грех», «Сила желания», «Турбулентность». Личная жизнь актрисы была связана с музыкантом и актером Леандро Соаресом. Они состояли в отношениях десять лет.

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