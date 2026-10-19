«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

Super: Борис Щербаков лишился части пальца, работая в столярной мастерской

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

76-летний народный артист России Борис Щербаков получил травму в собственной столярной мастерской, сообщил Super со ссылкой на фрагмент шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Актер давно увлекается работой с деревом и не впервые сталкивается с инструментами. На этот раз все закончилось серьезнее обычного: он лишился части пальца. Щербаков признался, что не сразу осознал масштаб происшествия. Он не стал паниковать и самостоятельно отправился в больницу.

«Полпальца мне отрезало. Это обычное дело для человека, который занимается столярным делом», — отметил артист.

Иначе на эту ситуацию отреагировала супруга актера Татьяна Бронзовая. Она узнала о травме позже и, увидев последствия, потеряла сознание: на верстаке лежал отрезанный палец с ногтем.

Эта картина оказалась настолько тяжелой для Татьяны, что она не смогла сдержать эмоций. Сам Борис Васильевич, судя по его комментариям, сохранял спокойствие и даже с иронией говорил о произошедшем.

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