«Похож?»: экс-муж Гагариной показал портрет, который нарисовала их дочь

48-летний Дмитрий Исхаков, известный фотограф и бывший муж певицы Полины Гагариной, поделился в социальных сетях трогательным снимком, передает «ТВ Mail». На фотографии он стоит рядом с портретом, который нарисовала их пятилетняя дочь.

Рисунок получился настолько узнаваемым, что Исхаков решил скопировать выражение лица, переданное девочкой. Он опубликовал кадр и задал подписчикам простой вопрос: «Похож?».

Реакция аудитории не заставила себя ждать. Пользователи активно включились в обсуждение, оставляя шутливые комментарии.

Фото: [ соцсети ]

«От оригинала не отличишь!» — шутливо отмечали подписчики.

Другие отметили талант девочки и ее умение подмечать детали. Многие удивились, насколько точно ребенок передал черты отца.

Дочь Исхакова и Гагариной родилась в 2017 году. Певица состояла с Дмитрий в браке с 2014 года, но пара рассталась в 2020-м году. Фотограф поддерживает теплые отношения с дочерью и с гордостью делится ее творческими успехами.

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