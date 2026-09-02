«Предостережение для бразильского футбола»: «Фламенго» возмутился отказом «Динамо» от трансфера Платы

Бразильский «Фламенго» выпустил заявление после того, как московское «Динамо» отказалось от трансфера полузащитника Гонсало Платы по медицинским показателям. Медосмотр выявил у парагвайца проблемы с коленом.

Этот диагноз вызвал удивление в бразильском клубе. В заявлении подчеркивается, что Плата успешно выступал за клуб и сборную, у него не было серьезных травм или хронических заболеваний.

Также не прошел медосмотр в «Динамо» вингер «Ботафого» Матеус Мартинс. У него обнаружились проблемы с бедром.

«Фламенго» будет использовать все доступные средства для защиты от халатности и обесценивания, навязанных клубу и его игроку. Случаи с «Фламенго» и «Ботафого» — это прямое следствие непрофессионализма и безответственности, проявленных «Динамо» при проведении переговоров. Этот случай послужит предостережением для бразильского футбола», — говорится в заявлении «Фламенго».

Предполагалось, что трансфер 25-летнего парагвайца обойдется «Динамо» в €12 млн.