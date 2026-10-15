Экс-звезда «Дома-2» Клава Безверхова рассказала о непристойных предложениях Джигана

Teleprogramma.org: Клава Безверхова заявила, что рэпер Джиган приставал к ней

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

27-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Клава Безверхова стала гостьей шоу «Пусть говорят» и сделала громкое заявление, пишет Teleprogramma.org. Она рассказала, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) приставал к ней во время празднования Нового года.

По словам Клавы, ее вывели через задний вход охранники, а в машине напротив уже сидел Джиган. Он посадил ее в свой автомобиль и задал вопрос: «Ну что, ко мне или в отель?». Девушку спасло присутствие певца Миши Марвина, который был рядом на вечеринке.

В той же студии высказалась модель Диана Кошкина, которой ранее приписывали роман с Джиганом. Но девушка сразу опровергла эти слухи. Она утверждает, что лишь сделала с музыкантом фотографию как поклонница. По ее словам, Джиган был нетрезв, но агрессии не проявлял.

«Он всех девчонок осмотрел, как альфа-самец. А нас восемь красивых девочек. Видно, что он был нетрезв», — заявила Кошкина.

Ранее сестра Оксаны Самойловой уличила ее во лжи насчет Джигана и отца после интервью Ксении Собчак.

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