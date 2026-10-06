Сергей Зверев объяснил свое отсутствие на похоронах критика Соседова

63-летний стилист и шоумен Сергей Зверев объяснил, почему не пришел на похороны музыкального критика Сергея Зверева, пишет VOICE.

Он объяснил, что прошлом году пережил серию потерь: умер его двоюродный брат Владимир, а на следующий день после похорон брата умер его отец. Затем на СВО погибли племянники Андрей и Игорь.

«Я могу назвать еще десять похорон. Ресурсы когда-то заканчиваются. Смотреть на это невозможно», — сказал Зверев.

Говоря о работе с Соседовым, стилист признался, что боялся его. Он заявил, что всегда ждал, когда критик доберется до него, и думал: если журналист так резко высказался в адрес другого певца, то что будет со Зверевым. Однако позже Зверев удивился: Соседов неожиданно его похвалил.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — рассказал шоумен,

Напомним, Соседов умер 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле города музыкальный критик упал на лестнице и получил тяжелейшую травму головы. Соседова доставили в больницу, где он умер во время операции. Критику было 58 лет.

Ранее юрист Маргарита Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Сергей Соседов.