Стало известно о планах Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом

Принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом (ныне — королем Карлом III) стала завидной невестой не только в Британии, но и в других странах. Среди ухажеров принцессы был и нынешний президент США, тогдашний миллиардер Дональд Трамп, сообщает Mirror со ссылкой на отрывок из мемуаров брата Дианы, графа Чарльза Спенсера.

По его словам, Трамп, который управлял многомиллионной империей, владел конкурсом красоты «Мисс Вселенная» и имел большие политические амбиции, красиво ухаживал за Дианой: присылал роскошные букеты в ее апартаменты в Кенсингтонском дворце и даже сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд, попечителем которого была принцесса.

Диана ответила на жест Трампа рукописной запиской, после чего снова получила от него цветы. При этом, отметил ее брат, Диана воспринимала ухаживания американского бизнесмена с осторожностью и даже с опаской, так как только недавно вышла из публичных отношений и не хотела вновь в них оказаться.

По словам корреспондента BBC Селины Скотт, которая тоже изучала биографию принцессы, Трамп видел в Диане идеальную трофейную жену и говорил, что у него есть шанс на роман с ней. При этом Диана начала переживать, что Трамп ее преследует.

Через три месяца после гибели Дианы в Париже Трамп выпустил автобиографическую книгу «Искусство возвращения», где написал, что сожалеет, что не смог быть с Дианой, и восхитился ее обаянием и присутствием.

Ранее брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда.