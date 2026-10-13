Кашпировского похоронили в Виннице рядом с матерью

SHOT: тело Анатолия Кашпировского доставили на Украину через Польшу и Турцию

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

В Виннице прошли похороны 87-летнего советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил StarHit со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Кашпировский скончался 3 октября в одной из московских клиник. Причиной смерти стал рак желудка четвертой степени. Церемония прощания прошла 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего тело отправили на Украину.

В Виннице с Кашпировским прощались на Центральном кладбище. Близкие решили похоронить его на родине, где находятся могилы его родителей и дочери Елены. Чтобы доставить тело, потребовался сложный маршрут: через Турцию и Польшу.

Накануне официальную причину смерти психотерапевта раскрыл племянник Кашпировского Юрий Мамаев. По его словам, у телецелителя развилась полиорганная недостаточность, и органы отказали из-за метастаз онкологического заболевания.

Ранее стала известна стоимость перевозки тела Анатолия Кашпировского на Украину.

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