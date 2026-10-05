Спортшколы Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Спорт в школе — вместе к победам!»

Школьные спортивные клубы общеобразовательных организаций, работающие на территории Подмосковья и других регионов России, смогут принять участие во Всероссийском смотре-конкурсе школьных спортивных клубов «Спорт в школе — вместе к победам!». Его организуют Ассоциация Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования, передает Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Конкурс направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик деятельности школьных спортивных клубов, развитие школьного спорта и повышение вовлеченности обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. Его проведут по поручению президента РФ Владимира Путина в части создания школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях в качестве их структурных подразделений, а также принятия мер, направленных на повышение эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения.

Заявку может подать руководитель клуба или уполномоченный представитель школы, сделать это можно по единой форме до 12 октября. Экспертная комиссия определит номинацию, которая лучше всего соответствует содержанию и результатам представленной практики. Объявление результатов и награждение запланировано на 18–28 октября. Узнать другие подробности можно здесь.

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