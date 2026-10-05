«Это уголовная ответственность»: юрист Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Соседов

Юрист Маргарита Гаврилова объяснила, какое наказание может грозить виновным в гибели музыкального критика Сергея Соседова, передает Teleprogramma.org со ссылкой на отрывок из ток-шоу «Звезды сошлись».

По ее словам, после трагедии в отеле должна быть проведена тщательная проверка: следствие выяснит, соответствовала ли лестница нормам безопасности, были ли рядом ограждения и не было ли покрытие слишком скользким. Гаврилова заявила, что проверка должна проводиться обязательно с учетом характера травмы и обстоятельств гибели человека.

«Знаю точно, что в гостинице проводится доследственная проверка относительно техники безопасности», — добавила она.

На вопрос ведущего шоу Тимура Еремеева о том, понесет ли ответственность руководство гостиницы в случае выявления нарушений, юрист ответила утвердительно. Гаврилова уточнила, что речь идет об уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Напомним, Соседов умер 23 сентября 2026 года в Нерюнгри в результате падения с лестницы в местном отеле. Критику было 58 лет. Причиной смерти стали черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Ранее продюсер Леонид Дзюник засомневался в официальной версии смерти Сергея Соседова.