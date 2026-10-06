Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

26-летняя певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) сообщила об отмене своих выступлений в Казахстане и Великобритании, передает VOICE.

Так, концерт в Лондоне, запланированный на 14 ноября в клубе For Your Eyes Only, отменили из-за жалобы активистской организации. В Казахстане появилась волна требований отменить выступления Зотеевой из-за использования нецензурной лексики и скандального контента.

Сама Инстасамка, комментируя отмену концертов, выразила возмущение и отметила, что сейчас очень сложно найти площадку для выступлений.

«Друзья, лично мне найти сейчас площадку для выступления с тем материалом, который я хочу, и с тем материалом, который любите вы, очень сложно. Вы себе даже не представляете, насколько», — сказала Дарья.

Певица решила провести онлайн-концерт, к которому поклонники смогут подключиться из любой точки планеты. Она рассказала, что на этом концерте прозвучат все легендарные, «пошлые», «грязные» и провокационные треки, а также песня, над которой Зотеева работала четыре года.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом.