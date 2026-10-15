«Все сделано для шоу ради денег»: сестра Самойловой уличила ее во лжи после интервью Собчак

VOICE: единокровная сестра Самойловой обвинила ее во лжи об отце и Джигане

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Единокровная сестра 38-летней Оксаны Самойловой, Наталья, стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят». Там она открыто заявила, что ее знаменитая родственница говорит неправду, передает VOICE.

По мнению Натальи, Оксана сознательно использует свою личную жизнь, чтобы создавать эффектное шоу и привлекать внимание публики. Так она прокомментировала недавнее интервью Самойловой телеведущей Ксении Собчак.

Наталья оспорила ключевые моменты интервью, в котором модель утверждала, что ее бывший муж Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) под воздействием запрещенных веществ угрожал ей расправой и устраивал стрельбу в доме. Также Оксана говорила, что из-за страха долго не решалась расстаться с супругом.

Кроме того, она негативно высказывалась о собственном отце Валерии Самойлове и вспоминала, как в голодные 90-е ей приходилось ходить в школу босиком.

«Все, что сказано было об отце и Джигане, думаю, вранье. Все сделано для шоу ради денег. Может, у нее какая-то обида на отца», — сказала Наталья.

Она подчеркнула, что отец был хорошим человеком, много делал для семьи и обеспечивал детей.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что постоянно испытывает чувство голода на фоне стресса.

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