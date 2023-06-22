Конкурсы на присуждение литературных премий имени Рождественского и Пришвина пройдут в Подмосковье

Ежегодные конкурсы на присуждение областных литературных премий имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина пройдут в Подмосковье. Их объявляет Министерство культуры и туризма региона.

Премия имени Роберта Рождественского присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью. Победителей объявят в номинациях «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Премия имени Михаила Пришвина присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности. Победителей определят в номинациях «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области. На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Документы принимаются в Московской губернской универсальной библиотеке. Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86. Подробная информация о премиях представлена на сайте министерства.