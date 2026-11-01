Сонная инерция и польза отдыха: что важно знать о дневном сне

Невролог Миляуша Мамадалиева рассказала, чем полезен дневной сон на работе — и как его правильно организовать, чтобы не навредить работоспособности, пишет « Газета.ru ».

По словам специалиста, в послеобеденное время у большинства людей естественным образом снижается бодрость — это связано с циркадными ритмами. Если ночной сон был короче семи часов, короткий отдых помогает «перезагрузить» мозг и компенсировать дефицит сна. Оптимальная продолжительность дневного сна — 20–30 минут, максимум 40 минут. За это время организм не успевает погрузиться в глубокие фазы сна, поэтому пробуждение проходит легко.

Польза такого отдыха вполне конкретна: повышается концентрация и скорость реакции, улучшается память, снижается уровень стресса и появляется прилив энергии на вторую половину дня. Невролог называет короткий дневной сон реальным инструментом поддержания работоспособности и способом снизить риск ошибок.

Но если спать дольше, есть риск попасть в глубокую фазу сна. Тогда после пробуждения может возникнуть так называемая сонная инерция: человек чувствует себя разбитым, дезориентированным, у него появляется «туман» в голове, замедляется реакция и ухудшается способность принимать решения. Такое состояние может длиться от 15 минут до получаса и дольше — и полностью перекрывает пользу от отдыха.

Есть и категории людей, которым даже короткий дневной сон может навредить: это пациенты с хронической бессонницей, диабетом и метаболическими нарушениями, а также люди с гипотонией.

Чтобы дневной сон действительно помогал, врач советует соблюдать несколько правил:

выбирать для отдыха интервал с 13:00 до 15:00;

ставить будильник на 25 минут — с учетом времени на засыпание это даст 20–30 минут сна;

найти тихое, затемненное место с комфортной температурой; если лечь негде, хотя бы откинуться в кресле, чтобы не сдавливать шею;

после пробуждения дать себе 5–10 минут на то, чтобы окончательно прийти в себя, прежде чем браться за задачи, требующие концентрации.

Если после дневного сна самочувствие становится хуже или вечером возникают проблемы с засыпанием, от такой практики лучше отказаться.