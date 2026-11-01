Атака беспилотников ВСУ на регионы России 1 ноября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 1 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины. В Белгородской области при детонации сбитых дронов пострадали два мирных жителя. Режим ракетной опасности объявлялся в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях.

Белгородская область: двое пострадавших при детонации дронов

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в поселке Дубовое Белгородского округа мужчина пострадал при детонации сбитого беспилотника. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с непроникающими ранениями грудной клетки, плеча, предплечья и ног. Повреждены кровля и остекление частного дома.

В селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа мирный житель получил множественные осколочные ранения и ожоги тела в результате детонации БПЛА. Мужчину доставили в Ровеньскую ЦРБ, после процедур его переведут в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки огнем уничтожен грузовой автомобиль.

Калужская область: пять сбитых БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в мессенджере MAX, что в течение дня силами ПВО уничтожены пять беспилотников над территориями Жуковского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Воронежская область: отмена непосредственной опасности, режим сохранен

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах региона. При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.

Волгоградская область: атака БПЛА, беспилотная опасность

В ночь на 1 ноября беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область. Дроны были зафиксированы в Алексеевском, Новоаннинском, Урюпинском, Нехаевском, Кумылженском и Новониколаевском районах. Режим беспилотной опасности объявлен в 00:18 1 ноября. Официальной информации об уничтожении беспилотников, разрушениях на земле и пострадавших не поступало.

Тульская область: режим беспилотной опасности и ракетная угроза

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил режим беспилотной опасности вечером 31 октября. Кроме того, в регионе звучали сирены ракетной угрозы, которая на данный момент отменена. Все экстренные и оперативные службы региона, а также подразделения ПВО Минобороны приведены в состояние максимальной готовности.

Другие регионы: режимы опасности

Режим беспилотной опасности также объявляли в Пензенской и Вологодской областях (в последней уже отменен). Ракетная опасность объявлялась в Ульяновской области (режим снят) и Воронежской области. Ночью угрозу беспилотной атаки объявляли в Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Краснодарском крае, в республиках Мордовия, Чувашия и в Крыму.

Ограничения в аэропортах

Росавиация вводила запрет на прием и выпуск самолетов в восьми аэропортах страны: Калуге, Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре, Саранске, Саратове, Ульяновске и Чебоксарах. На момент публикации сводки ограничения отменены в Саранске и Чебоксарах. В Домодедово действует особый режим полетов — запуск рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.