Хрустите шеей? Когда это норма, а когда пора к врачу

Хруст в шее при поворотах и наклонах головы не всегда говорит о проблемах с позвоночником. Иногда характерные щелчки связаны с движением суставов и мягких тканей, а также с длительным пребыванием в одном положении. Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Алексей Пименов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда хруст считается нормальным, почему после него может становиться легче и какие упражнения помогут уменьшить скованность.

Почему хрустит шея?

«Сам хруст без дополнительной симптоматики: боли, ограничения движений или неврологии, — это физиологическое состояние человека», — объяснил Пименов.

К настораживающим признакам относятся боль в шее, головная боль, нарушения зрения, онемение, слабость и ощущение мурашек в верхних конечностях. При появлении таких симптомов врач рекомендует обратиться к травматологу-ортопеду или неврологу.

Пименов выделил четыре основные причины хруста в шее:

Первая — кавитация суставов. При изменении положения суставных поверхностей меняется давление синовиальной жидкости, которая находится в суставной полости. В результате могут образовываться газовые полости, сопровождающиеся характерным щелчком.

Вторая — движение суставных поверхностей и мягких тканей. При движении костные выступы в области суставов могут соприкасаться, вызывая слышимые щелчки.

Третья — дегенеративные изменения суставов. Изменения суставного хряща в мелких суставах шейного отдела позвоночника могут сопровождаться хрустом, щелчками и ощущением скрежета.

Четвертая — длительное пребывание в одном положении. Например, у людей, которые подолгу работают за компьютером, после продолжительного сидения могут появляться щелчки при первых движениях. С возрастом также могут снижаться подвижность отдельных участков тела и эластичность мышечно-сухожильных структур.

Опасно ли специально хрустеть шеей?

Привычка резко поворачивать или запрокидывать голову, чтобы добиться хруста, не всегда приводит к осложнениям, однако намеренно провоцировать щелчки не стоит.

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«Когда люди делают резкие движения, может произойти осложнение: две суставные поверхности либо костные выступы цепляются друг за друга происходит гипермобилизация или гипердвижение в этом суставе», — рассказал врач.

В некоторых случаях это приводит к ограничению движения и необходимости обратиться за медицинской помощью.

Почему после хруста становится легче?

Ощущение облегчения может быть связано с изменением подвижности сустава. Если определенные суставные структуры двигаются недостаточно свободно, мышцам приходится прилагать дополнительные усилия для выполнения движений. После изменения подвижности напряжение может уменьшаться, поэтому человек чувствует облегчение.

При этом само по себе облегчение после хруста не означает, что причина дискомфорта устранена. Если скованность возникает регулярно или сопровождается болью, важно разобраться в ее источнике.

Какие упражнения помогут уменьшить скованность шеи?

Для уменьшения мышечного напряжения Пименов порекомендовал выполнять простые движения без резких поворотов и чрезмерного усилия:

повороты головы влево и вправо;

наклоны головы вперед, назад и в стороны;

круговые движения плечами вперед и назад.

Упражнения следует выполнять поочередно, плавно и регулярно. Движения не должны вызывать боль, головокружение или усиление других симптомов. Не нужно стремиться специально добиться хруста.

Важно уделять внимание грудному отделу позвоночника, плечевому поясу и общей физической активности. Для поддержания подвижности можно заниматься дома или посещать фитнес-центр, подбирая нагрузку с учетом своего состояния.

Еще одна незаметная на первый взгляд привычка может обернуться проблемой со здоровьем: использование сосудосуживающих капель и спреев дольше рекомендованного срока. Постепенно заложенность носа возвращается без очередной дозы, а привычное средство перестает давать длительный эффект.