Geely заменит гибридный кроссовер EX5 EM-i на более доступную версию EM-R

Китайский автопроизводитель Geely принял стратегическое решение пересмотреть структуру поставок кроссоверов EX5 на российский рынок. Компания сворачивает продажи параллельно-последовательной модификации EM-i, отдавая приоритет более доступной последовательной гибридной версии EM-R. На официальных ресурсах марки в наличии остались единичные экземпляры версии EM-i, тогда как объемы ввоза модификации EM-R будут существенно увеличены в ответ на потребительский спрос.

Ключевым фактором, повлиявшим на выбор российских автолюбителей, стала ценовая политика. Кроссовер Geely EX5 EM-R предлагается в двух комплектациях по цене 3,48 млн и 3,83 млн рублей. В то же время единственная доступная исполнением модификация EM-i оценили в 3,97 млн рублей. При сопоставимом уровне оснащения и идентичных технологических возможностях последовательный гибрид оказался финансово выгоднее для покупателей.

Технологическое различие между версиями заключается в принципе работы силовой установки. У гибрида EM-i бензиновый двигатель внутреннего сгорания способен напрямую передавать крутящий момент на передние колеса. В модификации EM-R применен последовательный принцип: ДВС не имеет механической связи с колесами и функционирует исключительно в режиме генератора, вырабатывая электроэнергию для подзарядки тяговой батареи. При этом суммарные показатели мощности обеих модификаций остаются одинаковыми.

В пресс-службе автопроизводителя подчеркнули, что корректировка объемов поставок напрямую связана с анализом покупательских предпочтений после выхода модификации EM-R на рынок в августе. Смещение спроса в сторону более демократичного по цене последовательного гибрида вызвало постепенный вывод версии EM-i из активной дилерской сети.