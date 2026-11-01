Транспортный налог: автовладельцы обязаны погасить долги за 2025 год до 1 декабря

В ноябре 2026 года российских автовладельцев ожидает ряд важных нормативных, финансовых и сезонных изменений. В их числе — необходимость уплаты транспортного налога, переход на зимний скоростной режим на ключевых платны трассах, новые правила таможенного контроля и праздничный режим работы городских парковок. Об основных сюрпризах месяца для автомобилистов рассказал обозреватель издания Царьград Роман Каринов.

Ключевым финансовым обязательством месяца остается уплата транспортного налога за 2025 год, который необходимо погасить не позднее 1 декабря. Налоговые уведомления доступны в личном кабинете ФНС и на портале «Госуслуги»; за просрочку платежа начнется автоматическое начисление пеней. Кроме того, автоэксперты призывают не дожидаться формального дедлайна 1 декабря и менять летнюю резину на зимнюю с наступлением первых заморозков и гололеда.

Изменения затронули и скоростные лимиты на федеральных трассах. С 26 октября на участке автомагистрали М-11 «Нева» (с 59-го по 680-й км), а также на обходе Новой Усмани и Рогачевки на М-4 «Дон» вступил в силу зимний скоростной режим. Максимально допустимая скорость для легковых автомобилей снижена со 130 до 110 км/ч — ограничение продействует до апреля 2027 года. Также с 20 ноября вступает в силу приказ Минфина № 51н, регламентирующий порядок таможенного осмотра коммерческих партий товаров (на рядовых автовладельцев рост сборов не распространится).

Приятный бонус подготовлен для жителей и гостей столицы: 4 ноября, в День народного единства, уличные парковки Москвы станут бесплатными, включая зоны с повышенным тарифом (парковки со шлагбаумами продолжат работать по стандартным расценкам). На авторынке же эксперты прогнозируют умеренную динамику: отдельные модели у дилеров могут подорожать на 30–50 тысяч рублей на фоне сокращения скидок, однако резкого скачка цен не ожидается.