Святые как пример для молодежи: предложение РПЦ для школ

РПЦ: школьникам нужно рассказывать о святых — героях истории России

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

РПЦ выступила с предложением включать в школьную повестку рассказы о святых, которые повлияли на историю России. С такой инициативой поделился ректор Московской духовной академии епископ Сергиево‑Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) в интервью ТАСС.

Епископ поддержал реализуемый Министерством просвещения проект курса «Духовно‑нравственная культура России», в рамках которого уже создано множество видеороликов. По его мнению, важно рассказывать школьникам не только о выдающихся людях Отечества разных национальностей и вероисповеданий, но и о святых — ведь именно они во многом служили нравственным ориентиром для прошлых поколений.

При этом особую ценность, как считает епископ Кирилл, представляют личности, сочетавшие верность христианскому и гражданскому долгу: именно такие люди должны становиться героями для современной молодежи.

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