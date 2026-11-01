Тревожные сигналы: когда хандра требует консультации специалиста

Медицинский психолог Павел Хороших из Медицинского комплекса ДВФУ объяснил, когда осеннюю хандру нельзя оставлять без внимания и стоит обратиться к врачу, сообщает ТАСС .

Обычная сезонная усталость — нормальное явление: она может быть связана с нарушением циркадных ритмов, а также с тем, что к концу года накапливается много задач, а сил и энергии становится меньше. Но за привычной «осенней хандрой» порой скрываются более серьезные состояния, требующие консультации специалиста.

По словам психолога, обязательно стоит записаться к врачу, если:

Сниженное настроение держится долго. Речь не о кратковременной грусти, а о стойком упадке настроения, который сохраняется две недели и дольше.

Пропал интерес к тому, что раньше радовало. Человек перестает получать удовольствие от привычных дел независимо от того, что происходит в жизни.

Есть нарушения сна. Это может быть как чрезмерно долгий сон, после которого нет ощущения отдыха, так и недостаток сна — например, ранние пробуждения, когда дальше уже не удается заснуть.

Появляются тягостные устойчивые переживания. К ним относятся постоянное чувство вины, безнадежности или собственной бесполезности.

Возникает «мысленная жвачка». Это повторяющиеся одни и те же мысли, которые крутятся в голове одну‑две недели и никак не уходят.

Страдает повседневная деятельность. Из‑за состояния человек начинает хуже справляться с работой, учебой и бытовыми делами.

Психолог подчеркивает: в обращении к специалисту нет ничего страшного, а своевременная консультация помогает разобраться, идет ли речь о сезонной усталости или о состоянии, которое требует профессиональной поддержки.