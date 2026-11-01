От мирных акций до беспорядков: как прошли протесты в немецких городах

В Германии 31 октября прошли масштабные молодёжные протесты: по данным движения Gen Z regelt («Поколение Z решает»), в акциях по всей стране приняли участие более 100 тыс. человек, сообщает ТАСС .

Демонстрации состоялись более чем в 30 городах — в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте‑на‑Майне и Штутгарте.

При этом организаторы пока не располагают данными по числу участников ещё из шести‑восьми городов, так что итоговая цифра может оказаться выше. Представитель движения подчеркнул, что прошедшие акции — лишь первый шаг: через три недели активисты планируют вновь мобилизовать сторонников, чтобы присоединиться к общеевропейским протестам, намеченным на 20 ноября.

Большинство акций прошли мирно, но вечером в ряде городов начались беспорядки. В Берлине на шествии левых радикалов в полицейских бросали пиротехнику, бутылки и яйца. В Гамбурге поджигали баррикады, а в Кёльне правоохранителям пришлось применить водомёты.