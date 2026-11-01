Сезон ОРВИ: Врачи предупредили об опасности запивать таблетки чаем и кофе

В осенний период традиционного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ эксперты напоминают о критической важности правильного приема лекарственных средств. О том, какими напитками категорически нельзя запивать медикаменты и почему единственным безопасным выбором остается чистая вода, в интервью телеканалу Zvezdanew s рассказала доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета Роза Ягудина.

Специалист подчеркнула, что популярные напитки — чай, фруктовые соки, молоко, кефир и кофе — способны вступать в нежелательные химические реакции с компонентами препаратов или нарушать их всасывание. Особенно опасен кофе: в зависимости от формы выпуска (наличия растворимой оболочки или пролонгированной матрицы) он может существенно изменить терапевтическое действие медикамента. Сочетание же каких-либо лекарств с алкоголем находится под строжайшим запретом из-за риска тяжелых токсических поражений и непредсказуемых побочных эффектов.

Идеальной и универсальной средой для растворения и усвоения твердых лекарственных форм является чистая вода. При этом температура жидкости играет ключевую роль: запивать препараты необходимо исключительно водой комнатной температуры.

Использование горячей воды категорически не рекомендуется. Высокая температура разрушает специальные кишечнорастворимые оболочки и матричные структуры таблеток раньше времени, что приводит к преждевременному высвобождению действующего вещества в желудке, снижению эффективности лечения или раздражению слизистой оболочки пищеварительного тракта.